Путин пригласил короля Бахрейна на важный саммит

Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве, рассказала в ходе встречи с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, визит короля в Россию в мае 2024 года стал успешным. Она подчеркнула, что между лидерами двух стран установились хорошие доверительные отношения.

Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил свое личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит, — сказала Матвиенко.

В мае президент РФ в приветственной телеграмме по случаю начала 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде анонсировал проведение первого российско-арабского саммита. Глава государства пригласил на мероприятие всех лидеров стран объединения, а также его генсекретаря.