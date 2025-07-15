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15 июля 2025 в 19:15

Путин пригласил короля Бахрейна на важный саммит

Матвиенко: Путин пригласил короля Бахрейна на российско-арабский саммит

Владимир Путин и Хамада Бен Иса Аль Халиф Владимир Путин и Хамада Бен Иса Аль Халиф Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве, рассказала в ходе встречи с председателем Консультативного совета Национального собрания Королевства Бахрейн Али Бен Салехом Ас-Салехом спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее словам, визит короля в Россию в мае 2024 года стал успешным. Она подчеркнула, что между лидерами двух стран установились хорошие доверительные отношения.

Мы очень надеемся, что его величество примет участие в первом российско-арабском саммите в Москве, который состоится 15 октября текущего года. Наш президент Владимир Владимирович Путин направил свое личное приглашение его величеству. Надеемся, что у него будет такая возможность посетить саммит, — сказала Матвиенко.

В мае президент РФ в приветственной телеграмме по случаю начала 34-го саммита Лиги арабских государств (ЛАГ) в Багдаде анонсировал проведение первого российско-арабского саммита. Глава государства пригласил на мероприятие всех лидеров стран объединения, а также его генсекретаря.

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