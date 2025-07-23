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23 июля 2025 в 19:38

Президент Египта получил от России приглашение на форум

Россия пригласила президента Египта на российско-арабский форум в октябре

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит в октябре, передает ТАСС слова замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максима Максимова. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

Будем рады видеть на этой встрече президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и его коллег из других стран, — отметил дипломат.

Российско-арабский форум сотрудничества (РАФС) проводился в РФ уже семь раз. Последний состоялся в 2024 году в Москве.

До этого президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, визит короля в Россию в мае 2024 года стал успешным. Она подчеркнула, что между лидерами двух стран установились хорошие доверительные отношения.

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