Президент Египта получил от России приглашение на форум Россия пригласила президента Египта на российско-арабский форум в октябре

Россия пригласила президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси на первый российско-арабский саммит в октябре, передает ТАСС слова замдиректора департамента Ближнего Востока и Северной Африки МИД РФ Максима Максимова. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители арабских стран Ближнего Востока и Северной Африки, а также страны Восточной Африки, входящие в Лигу арабских государств.

Будем рады видеть на этой встрече президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси и его коллег из других стран, — отметил дипломат. Российско-арабский форум сотрудничества (РАФС) проводился в РФ уже семь раз. Последний состоялся в 2024 году в Москве.

До этого президент РФ Владимир Путин направил приглашение королю Бахрейна Хамаду Бен Иса Аль Халифу принять участие в первом российско-арабском саммите в Москве. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, визит короля в Россию в мае 2024 года стал успешным. Она подчеркнула, что между лидерами двух стран установились хорошие доверительные отношения.