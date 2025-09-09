Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 сентября 2025 в 13:06

В Дамаск прибыла высокопоставленная российская делегация

В Дамаск прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Новаком

Александр Новак Александр Новак Фото: Mikhail Klimentyev/Kremlin Pool/Global Look Press

В Дамаск прибыла высокопоставленная российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком, сообщил телеканал Al Ikhbariya. Представителей из РФ встретил руководитель администрации сирийского президента Махер аш-Шараа.

Канал отметил, что в российскую делегацию входят министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. Кроме того, в Дамаск прибыл и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Как сообщило агентство SANA, представители делегации РФ встретятся с сирийскими чиновниками и обсудят вопросы безопасности, обороны и экономики.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что власти Сирии решили выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, которые напечатает российская компания «Гознак». Там отметили, что соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля этого года.

До этого Центральный банк Сирии подтвердил, что выпуск национальной валюты по-прежнему осуществляется российской компанией. Эксперты связывают решение сохранить текущий контракт с необходимостью стабилизации экономики, пострадавшей за годы конфликта.

Россия
Сирия
Дамаск
Александр Новак
делегации
