В Дамаск прибыла высокопоставленная российская делегация В Дамаск прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Новаком

В Дамаск прибыла высокопоставленная российская делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком, сообщил телеканал Al Ikhbariya. Представителей из РФ встретил руководитель администрации сирийского президента Махер аш-Шараа.

Канал отметил, что в российскую делегацию входят министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. Кроме того, в Дамаск прибыл и замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров. Как сообщило агентство SANA, представители делегации РФ встретятся с сирийскими чиновниками и обсудят вопросы безопасности, обороны и экономики.

Ранее агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что власти Сирии решили выпустить деноминированные банкноты в национальной валюте, которые напечатает российская компания «Гознак». Там отметили, что соответствующее соглашение было достигнуто в ходе визита сирийской делегации в Москву в конце июля этого года.

До этого Центральный банк Сирии подтвердил, что выпуск национальной валюты по-прежнему осуществляется российской компанией. Эксперты связывают решение сохранить текущий контракт с необходимостью стабилизации экономики, пострадавшей за годы конфликта.