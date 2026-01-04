Не менее трех взрывов прогремело в Дамаске Naharnet: в Дамаске неизвестные обстреляли правительственный квартал

В западной части Дамаска прогремели три взрыва, которые были совершены неизвестными вооруженными группами, передает Naharnet. Одна из ракет пробила купол мечети Аль-Мухаммади, находящейся в районе Меззе, где проживают высокопоставленные лица.

По информации издания, одна из ракет разорвалась возле казарм элитного батальона, в то время как другая упала на территории военного аэродрома Меззе, находящегося на выезде из города. На данный момент нет сведений о пострадавших или разрушениях. На место инцидента прибыли представители правоохранительных органов, которые начали расследование.

Ранее Великобритания и Франция провели совместную операцию в Сирии против подземного объекта террористической организации ИГ («Исламское государство», организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), используемого как склад оружия. В ней участвовали британские Typhoon и французские самолеты. Удар был нанесен в субботу, 3 января, вечером. При этом гражданские поселения не пострадали.

