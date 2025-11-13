Ценные артефакты исчезли из музея на Ближнем Востоке Ценные древние артефакты украли из Национального музея Дамаска

Ценные древние артефакты украли из Национального музея Дамаска, сообщило агентство Associated Press. Экспонаты восходят к временам Римской империи.

Как отметило агентство, утром 10 ноября сотрудники музея обнаружили взломанную дверь в зале, где хранились древности. В дирекции древностей и музеев Дамаска подтвердили пропажу шести важных экспонатов. Полиция начала расследование инцидента. Известно, что Национальный музей Дамаска открылся в конце 2024 года, он был закрыт из-за гражданской войны.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон пообещал обеспечить возвращение драгоценностей, похищенных в результате ограбления Лувра. Глава республики заявил о планах полного пересмотра системы безопасности музея. Эти меры станут частью масштабного проекта по реконструкции Лувра.

До этого сообщалось, что грабители хотели продать экспонаты Лувра израильской фирме CGI Group через даркнет. Гендиректор Цвика Наве отметил, что злоумышленники связались с его компанией через пять дней после случившегося в музее.