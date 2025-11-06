Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
06 ноября 2025 в 16:03

США намерены разместить своих военных в одной из стран Ближнего Востока

Reuters: США намерены разместить своих военных на авиабазе в Дамаске

Фото: Kendall Torres Corta/Global Look Press

США намерены разместить своих военных на авиабазе в Дамаске, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники. По его информации, таким образом Вашингтон будет обеспечивать соблюдение будущего пакта о безопасности между Сирией и Израилем.

США готовятся развернуть военное присутствие на авиабазе в Дамаске, чтобы помочь в реализации пакта о безопасности, — говорится в сообщении.

Как отметило агентство, авиабаза находится у въезда в южные районы Сирии, которые, по договоренности между Дамаском и Тель-Авивом, станут демилитаризованной зоной. В процессе оформления сделки посредником выступает администрация главы Белого дома Дональда Трампа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что США внесли в Совет Безопасности ООН проект резолюции о снятии санкций с президента Сирии Ахмеда Аш-Шараа. Глава государства должен посетить Белый дом 10 ноября.

До этого заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия проводит активные консультации с сирийскими представителями по ряду важных вопросов. Дипломат отметил, что взаимодействие между странами вышло на новый уровень интенсивности.

