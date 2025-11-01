В МИД раскрыли, с какой страной Россия расширяет контакты Замглавы МИД Вершинин: РФ и Сирия активизируют диалог по ключевым направлениям

Россия проводит активные консультации с сирийскими представителями по ряду важных вопросов, сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин в беседе с ТАСС. Дипломат отметил, что взаимодействие между странами вышло на новый уровень интенсивности.

В последнее время у нас очень интенсивные контакты с представителями Сирии. Как вы знаете, недавно здесь прошло очередное заседание межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Это важное событие, — сказал Вершинин.

Ранее сообщалось, что министр обороны России Андрей Белоусов встретился с коллегой из переходного правительства Сирии Абу Касрой и обсудил военное сотрудничество между странами. Встреча продолжила предыдущие контакты между политическими и военными ведомствами двух государств.

До этого министр иностранных дел Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что Дамаск ведет переговоры с Россией о пересмотре ранее достигнутых двусторонних соглашений, включая вопрос о российских военных базах на сирийской территории. Он подчеркнул, что диалог продолжается в рамках стратегического партнерства двух стран.