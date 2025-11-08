Макрон дал важное обещание после ограбления века Макрон пообещал, что украденные из Лувра драгоценности вернут в музей

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал обеспечить возвращение драгоценностей, похищенных в результате ограбления Лувра. Как пишет Le Figaro, глава республики заявил о планах полного пересмотра системы безопасности музея. Эти меры станут частью масштабного проекта по реконструкции Лувра.

Мы начали задерживать часть банды, совершившей это ограбление. Драгоценности будут [найдены и] возвращены в музей. Они (остальные члены банды. — NEWS.ru) будут задержаны и предстанут перед судом, — сказал глава государства.

Ранее СМИ писали, что системы видеонаблюдения в Лувре функционировали на базе устаревшей операционной системы Windows Server 2003. Паролем для доступа к этой системе было слово Louvre. Министр культуры Франции Рашида Дати первоначально заявляла об отсутствии сбоев в работе охранных систем. Однако через 10 дней ее позиция изменилась. Выступая перед правительством, она подтвердила срабатывание сигнализации, но признала наличие недостатков в системе безопасности.

До этого появилась версия о возможном иностранном заказчике ограбления. Двое задержанных утверждали, что действовали по указанию преступной группировки. Один из подозреваемых в хищении драгоценностей оказался блогером.