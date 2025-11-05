Стало известно, какой промах допустил Лувр в своей системе безопасности В Лувре камеры работали на Windows Server 2003, паролем к которому был Louvre

Камеры видеонаблюдения в Лувре работали на устаревшем оборудовании Windows Server 2003, пишет Liberation. По данным источника, пароль к системе был Louvre. Такая информация появилась после ограбления знаменитого музея в столице Франции.

Министр культуры республики Рашида Дати сообщала, что системы безопасности Лувра не дали сбоя. Однако спустя 10 дней риторика изменилась. Дати выступала перед правительством и сказала, что сигнализация сработала, но «недостатки в системе безопасности действительно были». После этого министр культуры Франции объявила о первых экстренных мерах по проверке и устранению пробелов в охране музея.

Ранее появилась версия о том, что заказчиком ограбления в Лувре мог быть иностранец. Двое задержанных утверждали, что действовали по указке криминальной организации. Один из подозреваемых в краже драгоценностей из Лувра оказался блогером.

При этом прокурор Парижа Лор Бэко сообщал, что ограбление музея совершили непрофессиональные преступники из неблагополучной части города. Все задержанные проживали в районе к северу от столицы Франции.