Слабые пароли: тысячи семей поневоле стали актерами домашнего порно

В Южной Корее злоумышленники взломали более сотни тысяч камер в частных домохозяйствах и коммерческих заведениях. На отснятых кадрах они находили записи с сексом и продавали эти материалы. NEWS.ru рассказывает, что известно об этом киберпреступлении.

Четыре цифровых вуайериста

30-го числа Национальный следственный штаб Национального полицейского агентства Южной Кореи объявил об аресте четырех человек, взломавших около 120 тыс. IP-камер и продававших видеозаписи на специализированных сайтах. При этом расследование показало, что они не были сообщниками, а совершили преступления по отдельности, пишет The Chosun Daily.

Установлено, что большинство камер были установлены в частных домохозяйствах. Другие — в караоке-клубах и прочих увеселительных заведениях.

Четыре «режиссера»

Подозреваемый, обозначенный в полицейских сводках символом А, обвиняется во взломе около 63 тыс. IP-камер и производстве 545 материалов сексуального характера, за которые в Сети он выручил 35 млн корейских вон (1,85 млн рублей) в виде виртуальных активов.

Подозреваемый Б взломал около 70 тыс. IP-камер, на основе которых отснял и отредактировал 648 роликов. За это он получил 18 млн корейских вон (954 тыс. рублей).

Выяснилось, что около 62% видеороликов, размещенных на определенном зарубежном сайте за последний год, были проданы этими лицами.

Слабые пароли

Сейчас полиция сотрудничает с зарубежными следственными органами для привлечения к ответственности владельцев сайта, где отоваривались вуайеристы. Кроме того, арестованы три человека, купивших или просмотревших на сайте материалы сексуального характера.

В ходе расследования было выявлено 58 мест, попавших в объективы камер. Большинство учетных записей имели простые имена пользователей и пароли. Следователи уведомляли жертв о произошедшем либо лично, либо по телефону.

«Преступления, связанные со взломом IP-камер, незаконной съемкой материалов и материалами сексуального насилия, являются серьезными правонарушениями, которые причиняют огромные страдания жертвам. Мы будем активно расследовать, чтобы искоренить эти преступления», — заявил журналистам сотрудник отдела по надзору за киберрасследованиями Национального полицейского агентства Пак У Хен.

