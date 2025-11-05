Во Франции рассказали, кто мог быть заказчиком ограбления в Лувре

Заказчиком ограбления в Лувре мог быть иностранец, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на слова одного из подозреваемых. Кроме того, двое задержанных утверждали, что действовали по указаниям криминальной организации.

Как отметило издание, один из подозреваемых в краже драгоценностей из музея является блогером, выполняющим трюки на мотоцикле. Он давно был на учете полиции, привлекался к следствию по делу о краже в ювелирном магазине. В этот раз его вынесли обвинение по статье о умышленном ущербе госимуществу.

Ранее прокурор Парижа Лор Бэко заявила, что ограбление Лувра совершили непрофессиональные преступники из неблагополучного района. По ее словам, все задержанные проживали в Сен-Сен-Дени к северу от французской столицы, где отмечается низкий уровень доходов населения.

До этого сообщалось, что грабители хотели продать экспонаты Лувра израильской фирме CGI Group через даркнет. Гендиректор Цвика Наве отметил, что злоумышленники связались с его компанией через пять дней после случившегося в музее.