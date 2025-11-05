Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
05 ноября 2025 в 13:01

Во Франции рассказали, кто мог быть заказчиком ограбления в Лувре

Le Parisien: заказчиком ограбления в Лувре мог быть иностранец

Фото: РИА Новости

Заказчиком ограбления в Лувре мог быть иностранец, сообщила газета Le Parisien со ссылкой на слова одного из подозреваемых. Кроме того, двое задержанных утверждали, что действовали по указаниям криминальной организации.

Как отметило издание, один из подозреваемых в краже драгоценностей из музея является блогером, выполняющим трюки на мотоцикле. Он давно был на учете полиции, привлекался к следствию по делу о краже в ювелирном магазине. В этот раз его вынесли обвинение по статье о умышленном ущербе госимуществу.

Ранее прокурор Парижа Лор Бэко заявила, что ограбление Лувра совершили непрофессиональные преступники из неблагополучного района. По ее словам, все задержанные проживали в Сен-Сен-Дени к северу от французской столицы, где отмечается низкий уровень доходов населения.

До этого сообщалось, что грабители хотели продать экспонаты Лувра израильской фирме CGI Group через даркнет. Гендиректор Цвика Наве отметил, что злоумышленники связались с его компанией через пять дней после случившегося в музее.

Франция
Лувр
ограбления
иностранцы
подозреваемые
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приготовьте настоящую шурпу из говядины, как это делают на Востоке
Крупнейший итальянский холдинг пожертвовал ВСУ сотни миллионов долларов
Девушка скончалась от удара током в сауне
Взрыв и жуткий пожар. В США разбился самолет: посылка из Киева, погибшие
Лингвист назвал самые популярные слова россиян за последние годы
Названа причина, по которой принц Гарри недоволен Меган Маркл
Названы артисты, которые могут затмить SHAMAN и Гагарину
Эксперт объяснил неспособность НАТО повлиять на испытания «Буревестника»
Стало известно, что могло погубить семью Усольцевых в тайге
Депутат предложил упростить получение соцпомощи для малоимущих
Киносеанс обернулся поражением сетчатки для 32 человек
Обильные осадки и заморозки? Погода в Москве на этой неделе: чего ждать
Магнитные бури сегодня, 5 ноября: что завтра, вспышки максимального класса
Россиянам напомнили о важности ухода за кормушками для птиц
Всадников из России допустили до международных командных турниров
Налет на Крым, удар БПЛА по Красиво, госизмена: ВСУ атакуют Россию 5 ноября
Марочко раскрыл, как продвигается зачистка Волчанска
Обвиняемая в контрабанде жена иноагента Гозмана сбежала из России
Родителям рассказали, как изменятся цены на детские подарки на Новый год
Шадаев рассказал о новой полезной функции на «Госуслугах»
Дальше
Самое популярное
Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих
Семья и жизнь

Классический фарш для пельменей: рецепт уральских поварих

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России
Азия

Китайские НПЗ отреагировали на санкции США против России

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками
Общество

Посадите в ноябре — весной весь сад укроет розовато-сиреневым ковром. Многолетник-талисман с нежными цветками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.