Белый дом планирует встречу Трампа с аш-Шараа и Зеленским WSJ: Белый дом планирует переговоры Трампа с аш-Шараа и Зеленским

Белый дом планирует организовать двусторонние переговоры между президентом США Дональдом Трампом и президентом Сирии переходного периода Ахмедом аль-Шараа, а также с украинским лидером Владимиром Зеленским, передает The Wall Street Journal. Также Трамп может провести первую за свой второй срок встречу с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Однако точные даты этих возможных встреч пока не установлены.

Белый дом работает над тем, чтобы запланировать двусторонние переговоры Трампа с мировыми лидерами, такими как президент Сирии Ахмед аш-Шараа и <...> Владимир Зеленский, — говорится в публикации.

Ранее Трамп заявил, что президент России Владимир Путин не оправдал его ожиданий по Украине. Он отметил, что рассчитывал на быстрое урегулирование кризиса благодаря личным связям с Путиным, но тот его подвел.

До этого постпред США при НАТО Мэттью Уитакер заявил, что Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения между Россией и Украиной. По его словам, договор возможен только при обоюдном согласии сторон, и Вашингтон активно ищет пути для посредничества, используя все доступные рычаги давления для побуждения сторон к переговорам.