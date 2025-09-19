В США раскрыли подход Трампа к мирному соглашению между Россией и Украиной

Американский президент Дональд Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News. По его словам, договор возможен только при согласии обеих сторон.

Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны, — сказал Уитакер.

Он добавил, что Вашингтон продолжает нащупывать возможности для посредничества, но США планируют задействовать рычаги давления, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Ранее Уитакер заявил, что мирное соглашение по Украине может включать в себя пункт о защите приходов Русской православной церкви и русскоговорящих украинцев. По мнению политика, Украина сейчас обладает одной из «крупнейших армий в Европе, закаленной в боях». Однако он добавил, что Киеву необходимо присутствие европейских военных в качестве инструкторов, миротворцев или «в любой другой роли», чтобы они могли гарантировать стране безопасность от возможного возобновления конфликта.