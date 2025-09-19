«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
19 сентября 2025 в 16:38

В США раскрыли подход Трампа к мирному соглашению между Россией и Украиной

Уитакер: Трамп не станет навязывать условия мирного соглашения России и Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Американский президент Дональд Трамп не будет навязывать условия мирного соглашения России и Украине, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в эфире телеканала Fox News. По его словам, договор возможен только при согласии обеих сторон.

Он не будет задавать эти условия. Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны, — сказал Уитакер.

Он добавил, что Вашингтон продолжает нащупывать возможности для посредничества, но США планируют задействовать рычаги давления, чтобы усадить стороны за стол переговоров.

Ранее Уитакер заявил, что мирное соглашение по Украине может включать в себя пункт о защите приходов Русской православной церкви и русскоговорящих украинцев. По мнению политика, Украина сейчас обладает одной из «крупнейших армий в Европе, закаленной в боях». Однако он добавил, что Киеву необходимо присутствие европейских военных в качестве инструкторов, миротворцев или «в любой другой роли», чтобы они могли гарантировать стране безопасность от возможного возобновления конфликта.

мирные соглашения
переговоры
Дональд Трамп
Россия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыта тема, которую затронет Путин на заседании ВПК
Москвичи пожаловались Собянину на непристойные светофоры
Камчатку продолжает трясти
Путин рассказал о характеристиках российской военной техники
В Минспорте РФ дали надежду спортсменам, выступающим в нейтральном статусе
Герой России не смог без слез смотреть видео боя с солдатом ВСУ
Трамп раскрыл, где встретится с Си Цзиньпином
Путин поздравил работников оборонного комплекса с Днем оружейника
Ресторан в центре Москвы оказался во власти дебошира
МИД России разочарован решением ООН по Газе
Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице
Россия выступила за снятие санкций СБ ООН с одной страны
«Надо развеивать заблуждения»: губернатор Филимонов высказался о мигрантах
Путин рассказал о росте производства российского вооружения в десятки раз
Пугачева, Чубайс, Макаревич: кто из врагов СВО продолжает зарабатывать в РФ
Путин высказался об окончании СВО
Путин объяснил, понадобится ли России современное вооружение после СВО
Украина показала 12-метровый подводный дрон-камикадзе «Толока»
Назван новый владелец Telegram-канала Baza
Ликвидация одной российской «Герани» обошлась ВСУ в $100 тыс.
Дальше
Самое популярное
В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России
Спорт

В МОК объяснили, почему Израиль не отстранят по примеру России

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ
Европа

«Стоны и жалобы»: Иванов раскрыл, чего стоил Финляндии разрыв связей с РФ

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых
Семья и жизнь

Праведные Богоотцы Иоаким и Анна: день памяти, что известно о святых

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.