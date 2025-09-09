В США раскрыли возможные детали мирного соглашения по Украине Уитакер: соглашение по Украине может включать защиту русскоговорящих и церквей

Мирное соглашение по Украине может включать в себя пункт о защите приходов Русской православной церкви и русскоговорящих украинцев, завил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, посредникам придется добиваться согласия от обеих сторон конфликта.

Нам нужно, чтобы обе стороны пришли к согласию. Какое бы соглашение это ни было, будь то защита русских церквей на Украине, русскоязычных граждан Украины. Я думаю, сейчас есть временные рамки [соглашения], — поделился Уитакер.

По мнению политика, Украина сейчас обладает одной из «крупнейших армий в Европе, закаленной в боях». Однако он добавил, что Киеву необходимо присутствие европейских военных в качестве инструкторов, миротворцев или «в любой другой роли», чтобы они могли гарантировать стране безопасность от возможного возобновления конфликта.

