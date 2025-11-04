Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
04 ноября 2025 в 10:21

Раскрыто отношение к дипломатам России со стороны западных коллег

Постпред Полянский: западные дипломаты в ООН избегают контактов с россиянами

Дмитрий Полянский Дмитрий Полянский Фото: Lev Radin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Западные дипломаты в ООН избегают контактов с российской делегацией, заявил в ходе онлайн-брифинга заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его мнению, они следуют указаниям.

С начала спецоперации здесь сменились многие западные дипломаты — приехали новые, которые, вопреки всем дипломатическим нормам, с нами даже не знакомились. Такие у них указания — стадная блоковая дисциплина. Приходится им нас избегать, — сказал Полянский.

Он отметил, что украинские дипломаты, работающие в ООН, обычно не возвращаются на родину. Полянский подчеркнул, что практически никто из украинских дипломатов, за исключением, возможно, экс-постпреда Сергея Кислицы, не возвращается на родину. По его словам, существует статистика, согласно которой от 60 до 70% сотрудников украинских посольств стараются остаться за границей и не возвращаться на Украину.

Ранее представитель России при ООН в Женеве Геннадий Гатилов сообщил, что к российским дипломатам наблюдается повышенный интерес со стороны иностранных спецслужб. По его словам, очень часто представители МИД РФ подвергаются в Женеве голословным обвинениям.

До этого постпред при ООН Василий Небензя заявил, что западные страны разделили мир на «своих» и «чужих», поэтому многие из заложенных в Устав ООН принципов теперь остаются лишь на бумаге. По словам Небензи, действия Запада вызваны его желанием сохранить ускользающее влияние.

дипломаты
Россия
ООН
постпреды
