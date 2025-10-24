Небензя объяснил, по чьей вине принципы Устава ООН стали формальностью Небензя: из-за действий Запада принципы в Уставе ООН остались лишь на бумаге

Западные страны разделили мир на «своих» и «чужих», поэтому многие из заложенных в Устав ООН принципов теперь остаются лишь на бумаге, заявил постпред при ООН Василий Небензя. По его словам, которые приводит ТАСС, действия Запада вызваны его желанием сохранить ускользающее влияние.

В стремлении сохранить за собой ускользающее влияние и доминирование Запад разделил мир на «своих» и «чужих», на «демократии» и «автократии», на группу «избранных» и «нарушителей» навязанных ими порядков. В результате на сегодняшний день, к сожалению, многие из заложенных в Устав ООН принципов остаются лишь на бумаге, — высказался Небензя.

Он добавил, что коллективный Запад до сих пор не отказался от установок, которые провоцируют новые конфликты и нестабильность. Небензя напомнил о бомбардировках Югославии и Ирана, вторжении в Ирак и организации цветных революций.

Ранее постпред заявил, что масштабные военные учения США вблизи Венесуэлы создают прямую угрозу для мировой стабильности. Он выразил мнение, что Вашингтон готовится к реальным действиям против суверенного государства и оказывает на него давление.