11 октября 2025 в 00:13

«Наглая кампания»: Небензя высказался о нападках США на Венесуэлу

Небензя обвинил США в попытке экспортировать в Венесуэлу цветную революцию

Василий Небензя Василий Небензя Фото: MFA Russia/Global Look Press

Российский постпред при ООН Василий Небензя, выступая в Совбезе организации, заявил, что масштабные военные учения США вблизи Венесуэлы создают прямую угрозу для глобальной стабильности. По его словам, Вашингтон готовится к реальным действиям против суверенного государства и оказывает на него беспрецедентное давление.

Дипломат подчеркнул, что у Каракаса есть все основания опасаться вторжения с использованием военно-морского флота США. В качестве предлога американская сторона использует мифический «Картель солнц», якобы возглавляемый президентом Венесуэлы и занимающийся поставками наркотиков. Однако это обвинение не выдерживает критики.

Мы сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания <…> давления на правительство независимого государства с единственной целью — смены неугодного США режима <…> в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, — подчеркнул дипломат.

Небензя напомнил, что Управление ООН по наркотикам и преступности вообще не относит Венесуэлу к узлам наркотрафика. Есть данные, что 87% кокаина попадает в США через Тихий океан. При этом Венесуэла к нему не имеет выхода.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков выразил мнение, что США вряд ли решатся развязать военные действия в Венесуэле из-за высокого риска неудачи. Тем не менее существует вероятность, что Вашингтон может нанести точечные удары по территории страны.

Употребление наркотиков вредит вашему здоровью.

Василий Небензя
ООН
США
Венесуэла
