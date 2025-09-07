В Париже сотни жителей протестуют против ввода войск ЕС на Украину

Сотни людей собрались на митинг в Париже, чтобы выразить протест против возможного ввода европейских войск на Украину, передает Le monde. Французское общество выразило недовольство заявлениями президента Франции Эммануэля Макрона и выступило против дальнейшего вовлечения страны в конфликт на Украине.

Митинг организован лидером партии «Патриоты» Флорианом Филиппо, который выступает за прекращение военной помощи Киеву. Протестующие прошли маршем, скандируя «Макрон, уходи», — говорится в сообщении.

Филиппо проинформировал, что подобные мероприятия прошли и в других городах Франции. Часть участников демонстрации держала в руках плакаты с призывами покинуть Евросоюз и прекратить сотрудничество с «поджигателями войны из НАТО».

Ранее на площади Независимости в Киеве прошли протесты против новых законопроектов, ужесточающих наказания для военнослужащих за неповиновение приказам и самовольное оставление части (СОЧ). Участники считают, что это ущемляет их права и угрожает справедливому рассмотрению дел. Закон фактически лишает военнослужащих возможности переходить в другие подразделения после СОЧ и возвращает их в прежние условия.