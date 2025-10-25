Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 октября 2025 в 08:07

Протестующие прогнали президента Румынии под крики: «Убирайся на Украину»

Agora: толпа протестующих освистала президента Румынии на мероприятии в Яссах

Никушор Дан Никушор Дан Фото: IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Толпа протестующих освистала президента Румынии Никушора Дана, призвав его бежать на Украину, сообщает румынская газета Agora Press. По ее информации, все произошло на мероприятии в Яссах, где глава государства посещал Национальный театр. Президент помахал им рукой и скрылся в здании.

На внутренней территории, как того требует закон, проходили протесты. Демонстранты скандировали «позор!», «предатель!» и «убирайся на Украину!», а один из мужчин крикнул ему: «Вы самый слабый президент», — сказано в материале.

Ранее премьер-министр страны Илие Боложан заявлял, что вступление Румынии в украинский конфликт исключается. Однако, по его словам, республика хочет и продолжает участвовать в европейской обороне. Политик отметил, что не стоит верить распространяемым слухам.

До этого Министерство внутренних дел Румынии опровергло сообщения о решении властей страны вступить в военные действия на Украине. В ведомстве указали, что в интернете недавно распространилось видео, где якобы Боложан заявляет о намерении вмешаться в украинский конфликт в сентябре 2025 года.

