Протестующие прогнали президента Румынии под крики: «Убирайся на Украину» Agora: толпа протестующих освистала президента Румынии на мероприятии в Яссах

Толпа протестующих освистала президента Румынии Никушора Дана, призвав его бежать на Украину, сообщает румынская газета Agora Press. По ее информации, все произошло на мероприятии в Яссах, где глава государства посещал Национальный театр. Президент помахал им рукой и скрылся в здании.

На внутренней территории, как того требует закон, проходили протесты. Демонстранты скандировали «позор!», «предатель!» и «убирайся на Украину!», а один из мужчин крикнул ему: «Вы самый слабый президент», — сказано в материале.

Ранее премьер-министр страны Илие Боложан заявлял, что вступление Румынии в украинский конфликт исключается. Однако, по его словам, республика хочет и продолжает участвовать в европейской обороне. Политик отметил, что не стоит верить распространяемым слухам.

До этого Министерство внутренних дел Румынии опровергло сообщения о решении властей страны вступить в военные действия на Украине. В ведомстве указали, что в интернете недавно распространилось видео, где якобы Боложан заявляет о намерении вмешаться в украинский конфликт в сентябре 2025 года.