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30 июля 2025 в 07:39

В Румынии высказались о возможном вмешательстве в украинский конфликт

МВД Румынии опровергло сведения о решении вступить в военные действия на Украине

ВС Румынии ВС Румынии Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министерство внутренних дел Румынии в Facebook (деятельность в РФ запрещена) опровергло сообщения о якобы решении властей страны вступить в военные действия на Украине. В ведомстве отметили, что недавно в Сети появилось фейковое видео, на котором румынский премьер-министр Илие Боложан объявляет о вмешательстве в конфликт на Украине в сентябре 2025 года.

Эти клипы фальшивые и являются составной частью акции по преднамеренному манипулированию общественным мнением. Премьер-министр Румынии не делал таких заявлений, а Румыния не вступает в [конфликт], — подчеркнули в МВД.

Ранее сообщалось, что Словакия до сих пор не передала Украине семь из 16 обещанных гаубиц Zuzana 2. При этом вся партия должна была быть доставлена еще в 2024 году. Контракт стоимостью €92 млн (более 8,6 млрд рублей) был заключен при поддержке Германии, Дании и Норвегии, которые выступили заказчиками.

До этого политолог Юрий Светов выразил мнение, что Запад не откажется от помощи Украине, несмотря на угрозы, так как вынужден содержать Киев. По его словам, президент США Дональд Трамп вынудил Европу взвалить эту обязанность на свои плечи.

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Украина
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боевые действия
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