Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 20:18

Европейская страна оставила Украину без гаубиц

Aktuality: Словакия до сих пор не передала Украине семь из 16 гаубиц

Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 Самоходная артиллерийская установка Zuzana 2 Фото: Социальные сети

Словакия до сих пор не передала Украине семь из 16 обещанных гаубиц Zuzana 2, сообщает Aktuality. При этом вся партия должна была быть доставлена еще в 2024 году, пишет издание.

Словацкие гаубицы Zuzana 2 для Украины сталкиваются со значительной задержкой. За этим, вероятно, стоит прекращение сотрудничества с украинским заводом и спорные решения министерства обороны, — говорится в публикации.

Контракт стоимостью €92 млн (больше 8, 616 млрд рублей) был заключен при поддержке Германии, Дании и Норвегии, которые выступили заказчиками. Однако, как утверждают журналисты, уже в 2023 году процесс застопорился после смены руководства в оборонном ведомстве Словакии.

Ранее стало известно, что США намерены взыскать с Украины $150 млн (более 12,166 млрд рублей) за ремонт американских гаубиц M109. Сделку по запросу Киева уже одобрил Госдепартамент, подтвердил Пентагон. Речь идет об услугах по восстановлению, поддержке и капитальному ремонту артиллерийских орудий. Кроме того, США выделят $4 млн (более 324 млн рублей) на годичную подготовку украинских военных медиков.

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу напомнил, что Дональд Трамп давно требует от Европы взять на себя расходы по вооружению Украины. По его словам, Вашингтон больше не собирается тратить неограниченные средства налогоплательщиков

СВО
оружие
гаубицы
Словакия
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Боня заявила, что ее оскорбили предложения стать эскортницей
Бразильцы заключают «контракт» с МО России ради «красивых русских женщин»
Западный эксперт указал на неспособность НАТО противостоять России
«Ампутация руки»: Гладков раскрыл последствия атаки ВСУ под Белгородом
ВС России расширяют зону контроля около Купянска в Харьковской области
Европейская страна оставила Украину без гаубиц
Франция пытается исключить вино из списка тарифных санкций США
Названы мотивы бросившего дымовую шашку в отделение банка мужчины
Раскрыта истинная роль сенатора Линдси Грэма в политике США
Израиль, покушение, признание в любви Урганту: как живет Ксения Собчак
В ЕК неожиданно ответили на требования Трампа закупать энергоресурсы в США
Часть населения Якутии оказалась в опасности из-за одного нюанса
Как пенсионеру заработать: лучшие способы в 2025 году
«Аэрофлот» раскрыл количество выполненных рейсов за день
«Ад» в Калининграде, месть за «Аэрофлот», нож в спину от Сербии: что дальше
Братислава потребовала объяснений от Лондона после скандала с пропагандой
Вологодские кадеты вытащили пьяного рыбака из-под перевернувшейся лодки
Роспотребнадзор раскрыл шансы распространения лихорадки чикунгунья в России
Мужчина получил 12 лет колонии за попытку изнасилования несовершеннолетней
Экс-советник Белого дома призвал Москву объявить о победе
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.