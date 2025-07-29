Европейская страна оставила Украину без гаубиц Aktuality: Словакия до сих пор не передала Украине семь из 16 гаубиц

Словакия до сих пор не передала Украине семь из 16 обещанных гаубиц Zuzana 2, сообщает Aktuality. При этом вся партия должна была быть доставлена еще в 2024 году, пишет издание.

Словацкие гаубицы Zuzana 2 для Украины сталкиваются со значительной задержкой. За этим, вероятно, стоит прекращение сотрудничества с украинским заводом и спорные решения министерства обороны, — говорится в публикации.

Контракт стоимостью €92 млн (больше 8, 616 млрд рублей) был заключен при поддержке Германии, Дании и Норвегии, которые выступили заказчиками. Однако, как утверждают журналисты, уже в 2023 году процесс застопорился после смены руководства в оборонном ведомстве Словакии.

Ранее стало известно, что США намерены взыскать с Украины $150 млн (более 12,166 млрд рублей) за ремонт американских гаубиц M109. Сделку по запросу Киева уже одобрил Госдепартамент, подтвердил Пентагон. Речь идет об услугах по восстановлению, поддержке и капитальному ремонту артиллерийских орудий. Кроме того, США выделят $4 млн (более 324 млн рублей) на годичную подготовку украинских военных медиков.

До этого секретарь Совбеза России Сергей Шойгу напомнил, что Дональд Трамп давно требует от Европы взять на себя расходы по вооружению Украины. По его словам, Вашингтон больше не собирается тратить неограниченные средства налогоплательщиков