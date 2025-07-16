Шойгу впервые высказался о словах Трампа про договоренности с ЕС по Украине

Шойгу впервые высказался о словах Трампа про договоренности с ЕС по Украине Шойгу заявил, что Трамп переложил на Евросоюз бремя поставок вооружения Украине

Президент США Дональд Трамп переложил бремя поставок вооружения Украине на Европу, сообщил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу в интервью «Коммерсанту». По его словам, глава Белого дома давно призывал ЕС нести большую финансовую ответственность за собственную безопасность. Трамп также говорил, что «это не его война», напомнил Шойгу.

Не случайно постпред США при НАТО Мэттью Уитакер подчеркнул, что дни, когда Вашингтон тратил неограниченный объем денег своих налогоплательщиков на помощь Украине, ушли в прошлое, и теперь это бремя лежит на плечах жителей Европы, — объяснил секретарь Совбеза.

Шойгу напомнил, что такой подход давно продвигался Трампом. Президент США также обещал заставить европейцев покупать оружие в интересах Киева с отказом делать поставки на безвозмездной основе, указал он. Так Шойгу высказался о словах Трампа про достижение с ЕС договоренностей по вооружению для Украины на деньги европейских партнеров.

Ранее высокопоставленный украинский офицер назвал фикцией слова президента США о решении передать Киеву до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, механизм поставок систем остается неясным.