В ВСУ сочли фикцией слова Трампа о поставках систем Patriot

Слова президента США Дональда Трампа о решении передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot являются фикцией, заявил высокопоставленный украинский офицер, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Times. Собеседник издания подчеркнул, что механизм поставок систем, которых в мире не так уж и много, остается неясным.

Высокопоставленный украинский офицер заявил, что заявление Трампа — это фикция, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что большинство сторонников американского лидера выступают против дополнительной военной или финансовой помощи Украине. Также не согласны с новым законопроектом и многие республиканцы в палате представителей США.

Тем временем журнал Military Watch Magazine написал, что США не в состоянии оперативно поставить Украине значительное количество систем противовоздушной обороны Patriot. Нехватка этих комплексов в арсенале американской армии связана с их активным использованием в ходе ирано-израильского конфликта, включая атаку на базу Аль-Удейд в Катаре.