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15 июля 2025 в 17:47

В ВСУ сочли фикцией слова Трампа о поставках систем Patriot

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

Слова президента США Дональда Трампа о решении передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot являются фикцией, заявил высокопоставленный украинский офицер, пожелавший остаться анонимным, в разговоре с Times. Собеседник издания подчеркнул, что механизм поставок систем, которых в мире не так уж и много, остается неясным.

Высокопоставленный украинский офицер заявил, что заявление Трампа — это фикция, — говорится в публикации.

Ранее стало известно, что большинство сторонников американского лидера выступают против дополнительной военной или финансовой помощи Украине. Также не согласны с новым законопроектом и многие республиканцы в палате представителей США.

Тем временем журнал Military Watch Magazine написал, что США не в состоянии оперативно поставить Украине значительное количество систем противовоздушной обороны Patriot. Нехватка этих комплексов в арсенале американской армии связана с их активным использованием в ходе ирано-израильского конфликта, включая атаку на базу Аль-Удейд в Катаре.

США
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