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15 июля 2025 в 10:28

Украине предрекли долгое ожидание поставок оружия от США

MWM: Украине придется долго ждать поставок систем ПВО Patriot со стороны США

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM

США не в состоянии оперативно поставить Украине значительное количество систем противовоздушной обороны Patriot, сообщает журнал Military Watch Magazine (MWM). Нехватка этих комплексов в арсенале американской армии связана с их активным использованием в ходе ирано-израильского конфликта, включая атаку на базу Аль-Удейд в Катаре, отмечают журналисты.

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении передать Киеву зенитно-ракетные комплексы большой дальности MIM-104 Patriot, несмотря на свои недавние возражения против таких поставок. Он объяснил это решение действиями российского руководства, в частности президента Владимира Путина, который, по словам Трампа, удивил многих.

Кроме того, глава Белого дома отмечал, что вместе с Patriot Украине могут поставить и другие современные виды вооружений, но подчеркнул, что это зависит от обстоятельств. Он также добавил, что Киев полностью оплатит поставляемую Западом технику.

Ранее Трамп сообщал, что США и НАТО договорились о поставках оружия Украине. Глава Белого дома уточнил, что это произойдет за деньги европейцев. НАТО и постпред США при военном блоке будут заниматься координацией отправки оружия.

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