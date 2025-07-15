Сторонники Трампа неожиданно отреагировали на новую помощь Киеву

Большинство сторонников американского лидера Дональда Трампа выступают против дополнительной военной или финансовой помощи Украине, передает издание Atlantic. Также не согласны с новым законопроектом и многие республиканцы в палате представителей США.

Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву, — сказано в статье.

Тем временем журнал Military Watch Magazine написал, что США не в состоянии оперативно поставить Украине значительное количество систем противовоздушной обороны Patriot. Нехватка этих комплексов в арсенале американской армии связана с их активным использованием в ходе ирано-израильского конфликта, включая атаку на базу Аль-Удейд в Катаре.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус считает, что закупка американских комплексов Patriot для Украины, вероятно, будет осуществляться за счет отдельных стран Евросоюза. По его словам, НАТО не вовлечено в этот процесс.