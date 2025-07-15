Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 июля 2025 в 14:36

Сторонники Трампа неожиданно отреагировали на новую помощь Киеву

Atlantic: сторонники Трампа выступают против дополнительной помощи Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Ken Cedeno/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Большинство сторонников американского лидера Дональда Трампа выступают против дополнительной военной или финансовой помощи Украине, передает издание Atlantic. Также не согласны с новым законопроектом и многие республиканцы в палате представителей США.

Значительная часть сторонников Трампа и многие члены палаты представителей из числа республиканцев решительно против законопроектов, которые обеспечат отправку дополнительной военной или финансовой помощи Киеву, — сказано в статье.

Тем временем журнал Military Watch Magazine написал, что США не в состоянии оперативно поставить Украине значительное количество систем противовоздушной обороны Patriot. Нехватка этих комплексов в арсенале американской армии связана с их активным использованием в ходе ирано-израильского конфликта, включая атаку на базу Аль-Удейд в Катаре.

Официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус считает, что закупка американских комплексов Patriot для Украины, вероятно, будет осуществляться за счет отдельных стран Евросоюза. По его словам, НАТО не вовлечено в этот процесс.

Дональд Трамп
Украина
политика
законы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лавров счел провокацией слова Макрона о Тайване и Украине
Премьер-министр Украины попросился в отставку
Лавров объяснил, при каком раскладе Трамп мог назвать России меньший срок
Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца
Будет полная демобилизация? Когда, кого уволят из ВС РФ, мнения экспертов
В Госдуме ответили, кого коснется закон о студенческих семьях
Экс-главу военно-строительной компании задержали в Москве
После атаки ВСУ у россиянки в ключице застрял осколок
В США раскрыли цель предложения Трампа «ударить по Москве»
«Вопрос закрыт»: Мур поставила точку в конфликте с Марго Овсянниковой
Мигрантам могут запретиь отправлять за рубеж суммы, превышающие их зарплату
Ветеринар дал советы, где лучше оставить собаку на время отпуска
Лавров оценил позицию Киева по третьему раунду переговоров
Стало известно, сколько власти России потратят на строительство самолетов
От поцелуев до изнасилования: мальчик проиграл подросткам в бутылочку
Зеленский просил у Трампа долетающие до Москвы ракеты
Фермер рассказал, когда лучше покупать арбузы в России
Как сохранить продуктивность летом: работа без стресса
Раскрыто, какое вооружение может спасти от новых украинских дронов «Дартс»
Тренер назвал лучшие упражнения для сжигания жира
Дальше
Самое популярное
Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля
Россия

Двойной удар по Украине, мощный прорыв в ДНР: новости СВО на вечер 13 июля

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном
Власть

«Из детства пришло»: Путин об одной своей привычке перед сном

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек
Регионы

Появилось первое видео с места трагедии, где молния убила трех человек

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.