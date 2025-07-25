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25 июля 2025 в 01:54

США починят артиллерию Украины за кругленькую сумму

США возьмут с Украины $150 млн за починку гаубиц M109

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM

США намерены взимать с Украины $150 млн за ремонт американских артиллерийских орудий, сообщил госдепартамент Соединенных Штатов по запросу Киева. Пентагон через Агентство оборонного сотрудничества подтвердил, что госдеп одобрил сделку на предоставление услуг по «восстановлению, поддержке и капитальному ремонту» гаубиц M109, запрошенных украинской стороной.

Однако сообщается, что американское военное ведомство планирует выделить Украине $4 млн долларов. Эти деньги пойдут на обучение украинских военных медиков. Всего тренинг будет проходить 12 месяцев.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что президент США Дональд Трамп переложил бремя за поставки оружия Киеву на Европу. По его словам, американский лидер давно призывал ЕС к большей ответственности за безопасность континента.

Также высокопоставленный украинский офицер назвал фикцией слова президента США о решении передать Киеву до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot. По его словам, механизм поставок систем остается неясным.

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