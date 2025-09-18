Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 сентября 2025 в 19:47

Трамп считает, что Путин подвел его в переговорах по Украине

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп считает, что российский лидер Владимир Путин якобы «подвел» его в ситуации вокруг Украины. Во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером глава Белого дома признал, что рассчитывал урегулировать кризис быстрее прочих благодаря личным связям с Путиным.

Он меня действительно подвел. Посмотрим, чем это обернется, — заключил Трамп.

Ранее Трамп заявил, что не считает ошибкой свою встречу с Путиным на Аляске. Кроме того, он выразил уверенность, что конфликт вокруг Украины больше не грозит перерасти в третью мировую войну, хотя ранее, по его словам, такая опасность существовала.

До этого политолог Константин Блохин заявил, что Трамп рассматривает помощь Украине как возможность заработка для США. По мнению эксперта, новый подход Вашингтона предполагает финансирование поставок вооружений европейскими союзниками, что приносит прибыль США и истощает ресурсы Европы. Блохин подчеркнул, что без предоплаты помощь Украине прекратится.

Владимир Путин
Дональд Трамп
украина
переговоры
