«Только кеш интересует»: политолог раскрыл новую стратегию США по Украине

Политолог Блохин: Трамп никогда не откажется от возможности заработать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент США Дональд Трамп никогда не откажется от возможности заработать, заявил NEWS.ru научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН политолог-американист Константин Блохин. По его словам, новый подход Вашингтона к помощи Киеву подразумевает, что оплачивать вооружения будут европейские союзники.

Трамп не отрицал, что если европейцы будут оплачивать вооружение Украине, то он будет готов его поставить. Если раньше помощь была колоссальная и шла просто так, то теперь эти деньги идут за кеш от европейцев. То есть США получают прибыль, а Европа распыляется, расходует свои ресурсы. Насколько хватит европейцев — большой вопрос. Трамп никогда не откажется от возможности подзаработать. Его только кеш интересует. Если кеша не будет, следовательно, никакой другой помощи не будет, — высказался Блохин.

Он отметил, что Запад уже потратил $360 млрд, вложив их в вооружение для Украины. По мнению Блохина, новая помощь Киеву кардинально не изменит ситуацию в рамках специальной военной операции. Политолог добавил, что эти поставки могут лишь временно застопорить продвижение российских войск.

Ранее Трамп заявил о сложном положении Украины. Поводом для такого заявления стал вопрос украинского репортера о сроках поставки зенитных ракетных систем Patriot, обещанных Вашингтоном в июле. Вместо конкретного ответа американский лидер высказался об общей ситуации вокруг конфликта. Он подчеркнул, что Украина находится в тяжелом положении, и выразил сожаление по поводу самого факта начала военных действий.

