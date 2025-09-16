Празднование Дня города в Москве
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста

Трамп подтвердил, что у украинской стороны большие проблемы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Aaron Schwartz/Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе брифинга с журналистами перед вылетом в Великобританию заявил о сложном положении Украины. Поводом для такого заявления стал вопрос украинского репортера о сроках поставки зенитных ракетных систем Patriot, обещанных Вашингтоном в июле.

Вместо конкретного ответа американский лидер высказался об общей ситуации вокруг конфликта. Трамп подчеркнул, что Украина находится в тяжелом положении, и выразил сожаление по поводу самого факта начала военных действий.

У вашей страны серьезные проблемы. Этого никогда не должно было случиться, — указал президент.

При этом Трамп подтвердил свою готовность приложить усилия для прекращения конфликта. Вопросы военной поддержки Украины остаются предметом дискуссий в американском политическом истеблишменте.

Ранее хозяин Белого дома во время интервью вступил в перепалку с австралийским журналистом Джоном Лайонсом из-за вопроса о бизнесе. Журналист спросил президента, должен ли действующий глава государства заниматься бизнесом. Трамп отверг замечание и подчеркнул, что предпринимательскими делами управляют его дети. В завершение он в серьезном тоне попросил репортера замолчать и заявил, что намерен пожаловаться на него премьер-министру Австралии.

Дональд Трамп
Украина
сложности
положение
