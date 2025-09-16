Празднование Дня города в Москве
Трамп повздорил с журналистом из-за неправильного вопроса

Трамп поссорился с журналистом в прямом эфире из-за вопроса о бизнесе

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Francis Chung — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп во время интервью вступил в перепалку с австралийским журналистом Джоном Лайонсом из-за вопроса о бизнесе, сообщает Bloomberg. Глава Белого дома резко отреагировал и заявил, что намерен пожаловаться на репортера премьер-министру Австралии.

По моему мнению, вы сейчас очень вредите Австралии. А [австралийские власти] очень хотят ладить со мной [отношения]. Ваш лидер скоро приедет сюда, чтобы увидеться со мной. Я расскажу ему о вашем плохом тоне, вы могли задать этот вопрос более вежливо, — сказал Трамп.

Журналист спросил президента, должен ли действующий глава государства заниматься бизнесом. Трамп отверг замечание и подчеркнул, что предпринимательскими делами управляют его дети. В завершение он в серьезном тоне попросил репортера замолчать.

Ранее Трамп рассказал о подаче иска к газете New York Times на $15 млрд (1,2 трлн рублей) за клевету и порчу репутации. Он обвинил издание во лжи о нем, его семье, бизнесе и республиканских движениях, включая «Америка прежде всего». Иск был подан во Флориде. Детали дела не раскрываются.

