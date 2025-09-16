Празднование Дня города в Москве
«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
16 сентября 2025 в 08:32

«Десятки лет лжи»: Трамп подал в суд на одну из ведущих газет США

Трамп подал судебный иск против New York Times на $15 млрд за клевету

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что подал в суд на газету New York Times. Глава государства отметил, что потребовал от издания $15 млрд (1,2 трлн рублей) за клевету и порчу репутации в связи с «десятками лет лжи» о нем.

Для меня большая честь — подать иск о клевете и опорочении репутации <…> против New York Times, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп обвинил газету во лжи не только о нем, но и о его семье, бизнесе, а также о движениях, возглавляемых республиканцами, таких как «Америка прежде всего» и «Сделаем Америку снова великой». Отмечается, что иск был подан во Флориде. Других подробностей политик раскрывать не стал.

Ранее Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность финансиста Джорджа Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. По мнению американского лидера, трейдер мог организовать массовые волнения в стране.

Военный эксперт Александр Собянин в свою очередь отметил, что структуры Сороса ведут себя в США так, словно они на чужой территории, где надо организовать сопротивление действующему правительству. Он уточнил, что финансист успел наследить по всему миру, в том числе в России. На деньги его структур создавались неправительственные организации, молодежные и политические объединения, а также движения в поддержку разных меньшинств.

США
Дональд Трамп
суды
The New York Times
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Макаки напали на полицейский участок в Таиланде
Зеленский сообщил, где хочет встретиться с Путиным и Трампом
Выбраны международные ведущие конкурса «Интервидение»
ВСУ дрожат от чудо-бомб ВС РФ. Чем уникально страшное оружие Белоусова
Пять стран выступили против антироссийских санкций ЕС
Перевозка детей без автокресел будет наказываться строже
Стали известны самые распространенные виды рака в РФ
«У вас проблемы»: Трамп резко ответил на вопрос украинского журналиста
Стало известно, кто первым опознал предполагаемого убийцу Кирка
Сумку с долларами изъяли у иностранца в российском аэропорту
В Газе бомбардировки уничтожили древнейший архитектурный памятник
Британия готова применить силу против РФ: ответ России будет жестким
Подозреваемому в убийстве Чарли Кирка выдвинули обвинения
«Понеслось»: Газманов объяснил популярность своих танцев
Власти штата Юта выдвинули обвинение в убийстве Чарли Кирка
Анфиса Чехова не захотела видеть на своей свадьбе шоу-бизнес
Хуситы заявили об атаке Тель-Авива гиперзвуковой баллистической ракетой
Прохожие спасли «телефонного мошенника» от похитителей
В Антарктиде ученые-орнитологи спасли птенца императорского пингвина
Школьник пришел домой к однокласснице, и там на него набросился волк
Дальше
Самое популярное
Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой
Общество

Рецепт хрустящей маринованной капусты «Пелюстка» со свеклой

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год
Общество

Церковный календарь: православные праздники и посты на 2025–2026 год

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов
Общество

Узбекский плов в казане — три рецепта для настоящих гурманов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.