«Десятки лет лжи»: Трамп подал в суд на одну из ведущих газет США Трамп подал судебный иск против New York Times на $15 млрд за клевету

Президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social заявил, что подал в суд на газету New York Times. Глава государства отметил, что потребовал от издания $15 млрд (1,2 трлн рублей) за клевету и порчу репутации в связи с «десятками лет лжи» о нем.

Для меня большая честь — подать иск о клевете и опорочении репутации <…> против New York Times, — подчеркнул хозяин Белого дома.

Трамп обвинил газету во лжи не только о нем, но и о его семье, бизнесе, а также о движениях, возглавляемых республиканцами, таких как «Америка прежде всего» и «Сделаем Америку снова великой». Отмечается, что иск был подан во Флориде. Других подробностей политик раскрывать не стал.

Ранее Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность финансиста Джорджа Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. По мнению американского лидера, трейдер мог организовать массовые волнения в стране.

Военный эксперт Александр Собянин в свою очередь отметил, что структуры Сороса ведут себя в США так, словно они на чужой территории, где надо организовать сопротивление действующему правительству. Он уточнил, что финансист успел наследить по всему миру, в том числе в России. На деньги его структур создавались неправительственные организации, молодежные и политические объединения, а также движения в поддержку разных меньшинств.