15 сентября 2025 в 17:27

Объяснены причины, по которым Трамп решил посадить Сороса

Военэксперт Собянин: структуры Сороса финансируют сопротивление властям США

Джордж Сорос Джордж Сорос Фото: M. Popow/imago stock&people/Global Look Press

Структуры финансиста Джорджа Сороса ведут себя в США так, словно они на чужой территории, где надо организовать сопротивление действующему правительству, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Собянин. Этим, считает он, объясняется решение президента Штатов Дональда Трампа начать расследование в отношении Сороса и его семьи.

На деньги курируемых Соросами фондов создавались боевые отряды, которые атаковали органы власти с насилием над полицией и мирными гражданами, — добавил эксперт.

По его словам, структуры Сороса успели наследить по всему миру, в том числе в России. На их деньги создавались неправительственные организации, молодежные и политические объединения, а также движения в поддержку самых разных меньшинств.

Создавалась низовая база из людей, которые мыслят иной идеологией, живут в иной картине мира, придерживаются других ценностей и поведения, чем основное население соответствующих стран. Возникла система, укрепляющая доминирование транснациональных корпораций и мировых банков над государственными структурами, — заключил Собянин.

Ранее Дональд Трамп сообщил о намерении расследовать деятельность Сороса из-за его возможной причастности к беспорядкам в Соединенных Штатах. Трейдер мог организовать массовые волнения в стране, подчеркнул американский лидер в беседе с журналистами.

Джордж Сорос
Дональд Трамп
США
мировое правительство
Антон Сидорчук
А. Сидорчук
