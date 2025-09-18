Трамп признался, жалеет ли о встрече с Путиным на Аляске

Президент США Дональд Трамп заявил, что не считает ошибкой встречу с российским лидером Владимиром Путиным на Аляске, передает пресс-служба Белого дома. Заявление прозвучало на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в загородной резиденции Чекерс.

Нет, — ответил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что конфликт на Украине будет урегулирован так же, как и ситуация в секторе Газа. Глава Белого дома уверен, что мир возможен, несмотря на трудности, и пообещал активно работать над его достижением.

В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что Трамп признает необходимость устранения первопричин украинского кризиса для достижения устойчивого мира. Дипломат напомнил, что американский президент неоднократно называл потенциальное вступление Украины в НАТО большой ошибкой.

До этого Трамп выразил уверенность в относительно скором проведении трехсторонних переговоров с участием России, Украины и США. Он подчеркнул, что вопрос урегулирования будет решен в ближайшей перспективе.