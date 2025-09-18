Празднование Дня города в Москве
18 сентября 2025 в 17:57

Трамп раскрыл, чем в итоге закончится конфликт на Украине

Трамп: конфликт на Украине будет урегулирован, как и война в секторе Газа

Дональд Трамп, Кир Стармер Дональд Трамп, Кир Стармер Фото: Pool/i-Images/Global Look Press

Конфликт на Украине в конечном счете будет урегулирован так же, как и военные действия в секторе Газа, заявил президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Их выступление транслирует в прямом эфире телеканал Sky News. По словам главы Белого дома, он не ожидал, что достижение мира в палестино-израильском конфликте будет таким сложным.

Мы работаем крайне усердно над урегулированием [конфликта] Израиля и Газы. Оказывается, это сложно, но мы этого добьемся. <…> То же самое произойдет с Россией и Украиной, — поделился Трамп.

Ранее известный российский предприниматель Виктор Бут, пробывший почти 15 лет в американской тюрьме, заявлял, что Трамп «берет европейцев на понт» в вопросе конфликта на Украине. По его словам, не нужно обращать внимания на то, что говорит глава Белого дома, так как он всегда пытается «лавировать» между разными позициями. Вместо этого Бут призвал «следить за руками этого ловкого фокусника политического цирка».

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.

