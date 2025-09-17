В МИД раскрыли позицию Трампа по украинскому кризису

Президент США Дональд Трамп признает необходимость устранения первопричины кризиса на Украине для его разрешения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме. По словам главы МИД, устранение коренных причин является единственным способом добиться устойчивого мира, и Трамп был первым западным лидером, который несколько раз подчеркивал, что вступление Украины в НАТО стало бы большой ошибкой.

Когда мы говорим об устранении коренных причин любого конфликта, в том числе украинского, — это единственный способ решить проблему и установить длительный мир. Устранение коренных причин. Президент Трамп был первым и, по-моему, пока единственным среди западных лидеров, кто несколько раз убедительно повторил, что вступление Украины в НАТО было бы огромной ошибкой, — сказал министр.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что подход Трампа к урегулированию кризиса на Украине основан на здравом смысле. По его словам, в Вашингтоне осознают необходимость опираться прежде всего на договоренности, достигнутые на саммите на Аляске.

Кроме того, Трамп на брифинге с журналистами прокомментировал сложное положение Украины. Поводом стал вопрос украинского репортера о сроках поставки обещанных в июле систем ПВО Patriot. Вместо конкретной даты глава Белого дома обсудил общую ситуацию вокруг кризиса, отметив, что Киев переживает тяжелые времена, и выразил сожаление из-за начала военных действий.