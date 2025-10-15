Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
15 октября 2025 в 09:27

В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Сирии

Путин встретится с президентом Сирии 15 октября в Москве

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин сегодня, 15 октября, проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что лидер Сирийской Арабской Республики посетит Москву в рамках рабочего визита.

15 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом САР Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом, — уточнили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Ахмед аш-Шараа планирует обсудить с российским лидером актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. В рамках программы пребывания в Москве также запланирована встреча с представителями сирийской диаспоры, проживающей в России.

До этого стало известно, что президент САР впервые за 58 лет посетил США. Ахмед аш-Шараа в сопровождении четырех министров прилетал в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Уточняется, что это первый визит главы сирийского государства в Соединенные Штаты с 1967 года.

Сирия
Россия
Владимир Путин
Ахмед аш-Шараа
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, почему Пугачеву могут лишить звания народной артистки РФ
Финляндия поднялась в топ антирейтинга ЕС по безработице после начала СВО
Стало известно, как «Герани» повлияют на перелом хода СВО
Удары по Украине сегодня, 15 октября: какие цели ВСУ поражены, последствия
В России объяснили, почему Су-35С стал «универсальным солдатом» в зоне СВО
Константинов предупредил о последствиях передачи Tomahawk Киеву
Россияне стали держать меньше наличных в кошельках
«Достал пистолет»: боец рассказал об «особой» подлости наемников ВСУ
В МВД предупредили россиян о рисках «легкого заработка» за границей
Стало известно о панике Киева из-за одного действия ВС России
Врач перечислил тревожные признаки развития рака молочной железы
На 62-м году жизни умерла актриса из Уссурийска Елена Перегуда
Момент массовой аварии в Уфе попал на видео
Онколог рассказал, что может спровоцировать рак молочной железы
Скандально уволенный в Самарской области чиновник оказался в больнице
Новак раскрыл потенциал России в добыче нефти в рамках ОПЕК+
В РФС заявили об изменении позиции Европы касательно возвращения России
ВСУ остались «без глаз» в Константиновке после удара ВС России
Сийярто назвал атаки на «Дружбу» посягательством на суверенитет Венгрии
Рютте сделал заявление по поставкам оружия НАТО на Украину
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни, приметы, рецепты

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру
Общество

Этот сладко-острый соус из перцев сметают со стола быстрее, чем кетчуп: и к мясу, и к сыру

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?
Россия

Кабмин одобрил призыв резервистов: что это значит, их отправят на СВО?

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.