В Кремле анонсировали переговоры Путина с президентом Сирии Путин встретится с президентом Сирии 15 октября в Москве

Президент России Владимир Путин сегодня, 15 октября, проведет переговоры с президентом Сирии на переходный период Ахмедом аш-Шараа, сообщили в пресс-службе Кремля. Отмечается, что лидер Сирийской Арабской Республики посетит Москву в рамках рабочего визита.

15 октября состоятся переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом САР Ахмедом аш-Шараа, который будет находиться в России с рабочим визитом, — уточнили в Кремле.

Ранее сообщалось, что Ахмед аш-Шараа планирует обсудить с российским лидером актуальные вопросы развития двустороннего сотрудничества. В рамках программы пребывания в Москве также запланирована встреча с представителями сирийской диаспоры, проживающей в России.

До этого стало известно, что президент САР впервые за 58 лет посетил США. Ахмед аш-Шараа в сопровождении четырех министров прилетал в Вашингтон для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Уточняется, что это первый визит главы сирийского государства в Соединенные Штаты с 1967 года.