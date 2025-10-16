Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии

Россия в интересах сирийского народа поддерживает отношения с временным президентом страны Ахмедом аш-Шараа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Политолог подчеркнул, что центральной темой переговоров сирийского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным стало будущее военных объектов РФ в Тартусе и Хмеймиме.

У РФ есть связи с Сирией с 1944 года. Наш президент акцентировал внимание, что мы всегда поддерживали отношения со страной в интересах сирийского народа. Основным пунктом его переговоров с аш-Шараа являлись наши базы в Хмеймиме и Тартусе. В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России. В Хмеймиме была авиационная база воздушно-космических сил. Предыдущее правительство продлило размещение на 49 лет, но новое просит переформатировать функционал, превратить их в хабы для гуманитарной помощи африканским государствам. Это и есть точка соприкосновения возможного развития отношений по этой проблемной теме, — пояснил Кошкин.

По его словам, новая сирийская администрация заинтересована в продолжении взаимодействия с Москвой на выгодных условиях, прежде всего в экономическом плане. Политолог отметил, что при этом аш-Шараа вынужден решать проблемы в интересах прозападного мейнстрима, учитывая сохраняющееся военное влияние Турции и США.

Мы понимаем, что в настоящее время, с одной стороны, правительство Сирии заинтересовано в том, чтобы продолжать взаимодействовать с РФ на выгодных условиях, прежде всего в экономическом плане. С другой стороны, аш-Шараа должен решать проблемы в интересах прозападного мейнстрима. Все-таки Турция энергично генерировала базы, остаются и базы США. Сирия претендует на восстановление институтов власти демократическим путем. Конечно же, они хотели бы выстраивать отношения, в том числе и с Россией. В связи с этим, новый лидер Сирии прибыл в Москву и встретился с нашим президентом, — резюмировал Кошкин.

Ранее Путин и аш-Шараа провели переговоры длительностью более 2,5 часа. Встреча лидеров состоялась в Москве. Стороны завершили переговоры. Контакт стал первой очной встречей лидеров России и Сирии.