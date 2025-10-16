Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
16 октября 2025 в 12:46

Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии

Политолог Кошкин: РФ поддерживает отношения с аш-Шараа ради сирийского народа

Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа Владимир Путин и президент Сирии Ахмед аш-Шараа Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия в интересах сирийского народа поддерживает отношения с временным президентом страны Ахмедом аш-Шараа, выразил мнение в беседе с NEWS.ru заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Кошкин. Политолог подчеркнул, что центральной темой переговоров сирийского лидера с российским коллегой Владимиром Путиным стало будущее военных объектов РФ в Тартусе и Хмеймиме.

У РФ есть связи с Сирией с 1944 года. Наш президент акцентировал внимание, что мы всегда поддерживали отношения со страной в интересах сирийского народа. Основным пунктом его переговоров с аш-Шараа являлись наши базы в Хмеймиме и Тартусе. В Тартусе находится пункт материально-технического обеспечения военно-морского флота России. В Хмеймиме была авиационная база воздушно-космических сил. Предыдущее правительство продлило размещение на 49 лет, но новое просит переформатировать функционал, превратить их в хабы для гуманитарной помощи африканским государствам. Это и есть точка соприкосновения возможного развития отношений по этой проблемной теме, — пояснил Кошкин.

По его словам, новая сирийская администрация заинтересована в продолжении взаимодействия с Москвой на выгодных условиях, прежде всего в экономическом плане. Политолог отметил, что при этом аш-Шараа вынужден решать проблемы в интересах прозападного мейнстрима, учитывая сохраняющееся военное влияние Турции и США.

Мы понимаем, что в настоящее время, с одной стороны, правительство Сирии заинтересовано в том, чтобы продолжать взаимодействовать с РФ на выгодных условиях, прежде всего в экономическом плане. С другой стороны, аш-Шараа должен решать проблемы в интересах прозападного мейнстрима. Все-таки Турция энергично генерировала базы, остаются и базы США. Сирия претендует на восстановление институтов власти демократическим путем. Конечно же, они хотели бы выстраивать отношения, в том числе и с Россией. В связи с этим, новый лидер Сирии прибыл в Москву и встретился с нашим президентом, — резюмировал Кошкин.

Ранее Путин и аш-Шараа провели переговоры длительностью более 2,5 часа. Встреча лидеров состоялась в Москве. Стороны завершили переговоры. Контакт стал первой очной встречей лидеров России и Сирии.

Сирия
Россия
Владимир Путин
Ахмед аш-Шараа
Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Яна Стойкова
Я. Стойкова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Рубль рванул вверх? Курс сегодня, 16 октября, что с долларом, евро и юанем
Мошенники продавали «чудодейственные молитвы» и поплатились
На Западе озвучили решение Индии по российской нефти
Глава ФСБ ответил на агитацию MI6 «убивать всех неугодных» в России
В США проанализировали, способна ли Россия сбить Tomahawk
Под Петербургом мужчина расстрелял пьяного охранника магазина
Россиянам рассказали о самых выгодных условиях по банковским вкладам
Терапевт объяснил, почему дети так часто болеют простудой
Продюсер рассказал, кто из российских звезд мог бы победить на «Грэмми»
ФАС вступилась за права россиян перед Apple
Строительство в эпоху ESG: сочетать экологичность, экономику и реальность
В России появится незаметный для тепловизоров бронежилет
Россиян предупредили о разбавленном бензине на заправках
Глава РФПИ оценил необходимость сотрудничества России и США в Арктике
Мать известного футболиста пытается отменить налог на шикарный подарок
Стало известно, кто может заменить Станковича в «Спартаке»
«Ничего не знает»: в Кремле осадили Рютте за оскорбление моряков и летчиков
Володин призвал не прощать Латвии гонения на россиян
Политолог дал оценку первой встречи Путина с новым лидером Сирии
В Кремле указали на совместный успех Путина и Трампа
Дальше
Самое популярное
Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно
Общество

Курица по-капитански без майонеза — вкуснее мяса по-французски: даже с грудкой будет сочно

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября
Регионы

Провал переговоров и массовая сдача в плен: новости СВО на утро 15 октября

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов
Общество

Этот миланский салат подкупает легкостью приготовления и вкусом — готовлю из подручных ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.