Появились кадры с последствиями мощного взрыва в Дагестане Появилось видео с последствиями взрыва в жилом многоэтажном доме в Дагестане

В Сети появились кадры с последствиями мощного взрыва, прогремевшего в дагестанском Каспийске. На опубликованном видео можно увидеть, как очевидцы идут к месту происшествия, во дворе валяются обломки. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Ранее сообщалось, что сотрудники ФСБ пресекли теракт против офицера Минобороны РФ в Крыму, планировавшего заложить взрывчатку в личный автомобиль военного агента ГУР ликвидировали. У преступника изъяли средства связи с куратором и компоненты взрывного устройства западного производства.

До этого стало известно, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.