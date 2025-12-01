В МИД России оценили, как может отставка Ермака повлиять на Залужного

В МИД России оценили, как может отставка Ермака повлиять на Залужного МИД России: отставка Ермака может повлиять на будущее Залужного

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в эфире телеканала «Соловьев Live» заявил, что отставка экс-главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрея Ермака может повлиять на политическое будущее бывшего главкома ВСУ, а ныне посла в Великобритании Валерия Залужного. Он отметил, что сейчас будет формироваться новая расстановка сил.

Она определится тем, что последует за уходом Ермака, поскольку тот был знаковой фигурой для украинской системы, на которую опирался президент. При этом Ермак уже ездил к Залужному, пытаясь устранить главного конкурента на потенциальных выборах, напомнил Мирошник.

Но британцы будут ставить на эту лошадь, или, по крайней мере, попытаются его интегрировать в эти процессы. Судя по медийной активности Залужного, — отметил он.

До этого западные аналитики сообщили, что отставка Ермака говорит о том, что президент Владимир Зеленский лишился одной из ключевых фигур в украинской политике. Такое развитие событий, по их мнению, ставит в уязвимое положение позицию Киева в мирных переговорах по плану США.

Ранее британский политик Джим Фергюссон рассудил, что западные политики решили избавиться от украинского президента на фоне коррупционного скандала в республике. По его словам, Запад решил принести его в жертву ради будущего.