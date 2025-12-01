Водитель продюсера «Ласкового мая» дал показания по делу о мошенничестве Водитель Разина дал на него показания по уголовному делу о мошенничестве

Бывший водитель продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина дал на него показания по делу о мошенничестве с денежными средствами основателя группы Сергея Кузнецова, передает ТАСС со ссылкой на материалы дела. В материале сказано, что они в последний раз разговаривали в 2023 году по телефону, лично — в 2021 году в Сочи. Продюсер платил водителю зарплату в виде 50 тыс. рублей в месяц.

В последний раз общался с Разиным в 2023 году по телефону, который звонил в сильном алкогольном опьянении, поэтому понимать его было очень трудно. Видел я его в последний раз в 2021 году в Сочи, — отметил он.

До этого следствие установило, что Разин на протяжении долгого времени использовал поддельный договор с Кузнецовым. Фальшивый документ помогал ему получать деньги в качестве правообладателя музыкальных произведений.

Ранее сообщалось, что судебные приставы на протяжении длительного времени пытаются взыскать с Разина крупную финансовую задолженность. Общая сумма долга экс-продюсера группы «Ласковый май» превышает 5,2 млн рублей по договору займа, который не исполнялся более семи лет.