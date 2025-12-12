Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
12 декабря 2025 в 16:55

Продюсер «Ласкового мая» Разин покинул Россию: что известно, уголовное дело

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Антон Круглов/РИА Новости
Экс-продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин покинул Россию после возбуждения против него уголовного дела, сообщил источник. Что об этом известно, в чем обвиняют Разина?

За что против Разина возбудили уголовное дело, где он сейчас

По имеющимся данным, Разин сейчас находится в американском штате Флорида.

«Он уехал сразу после возбуждения дела», — сказал инсайдер.

До этого представитель продюсера Александр Жарков заявил, что Разин продал дом в России и уехал в США вовсе не с целью скрыться от следствия, а «ради срочного лечения».

В ноябре Разин был объявлен в уголовный розыск. Ему заочно предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что продюсер в течение длительного времени незаконно присваивал денежные средства, которые должны были поступать автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений. Для этого он использовал поддельный договор с поэтом. В связи с этим потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова — Елена Савельева. Предварительно ущерб оценивается примерно в 500 млн рублей. Разину грозит до 10 лет лишения свободы.

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В чем суть конфликта Разина с Кузнецовым и Шатуновым

Бизнесмен ранее пытался оспорить заключенную в 2019 году сделку между Кузнецовым и бывшим солистом «Ласкового мая» Юрием Шатуновым, настаивая, что исключительные права на 27 песен были переданы ему еще в 1992 году. Суд признал договор, который представил продюсер, недействительным, тогда как подлинность соглашения между Кузнецовым и Шатуновым была подтверждена. В августе 2025 года это решение было оставлено в силе Оренбургским областным судом, который отклонил апелляционную жалобу Разина.

Однако этому предшествовали долгие судебные тяжбы. В июне 2022 года Шатунов умер от обширного инфаркта, автор песен Кузнецов скончался вслед за ним. Разин продолжил судиться за песни уже с наследниками Шатунова — его вдовой Светланой Чумаковой, сыном Дэннисом и дочерью Эстеллой. В августе 2024 года Хостинский районный суд Сочи признал исключительное право на творчество Шатунова за его семьей. Разину было отказано в апелляционных жалобах.

В мае этого года Разин обратился в прокуратуру Турции с заявлением о незаконном использовании песен группы «Ласковый май». По его версии, автор хитов Кузнецов передал свои права Шатунову, тот в 2013 году делегировал их Разину. Экс-продюсер утверждал, что жена Юрия и его директор заставили Кузнецова, который в 2012 году был признан недееспособным, подписать документы о передаче прав на 195 песен Светлане Чумаковой.

Дело о мошенничестве в отношении авторских прав на песни «Ласкового мая» и присвоении денежных средств было возбуждено еще в 2021 году. Разин тогда заявил, что находится в Турции, которая «взяла его под государственную защиту». Также он сообщил, что с делом о мошенничестве, которое возбудили против него в РФ, «его адвокат не смог ознакомиться».

