Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела РИАН: Разин покинул территорию России сразу после возбуждения против него дела

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин покинул территорию России сразу после возбуждения против него уголовного дела, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией. По имеющимся данным, музыкант в настоящее время находится в американском штате Флорида.

Он уехал сразу после возбуждения дела, — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие считает, что продюсер в течение длительного времени незаконно присваивал денежные средства, которые должны были поступать автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений. Для этого он использовал поддельный договор с поэтом. В связи с этим потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Кроме основного эпизода, по данным источника, в отношении продюсера могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Они связаны с мошенничеством при заключении договора с певцом Юрием Шатуновым.

Ранее сообщалось, что следственные органы обратились в суд с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» на фоне дела о мошенничестве. Однако оно было отозвано в тот же день.