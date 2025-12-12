Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин покинул территорию России сразу после возбуждения против него уголовного дела, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией. По имеющимся данным, музыкант в настоящее время находится в американском штате Флорида.
Он уехал сразу после возбуждения дела, — сказал собеседник агентства.
Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие считает, что продюсер в течение длительного времени незаконно присваивал денежные средства, которые должны были поступать автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений. Для этого он использовал поддельный договор с поэтом. В связи с этим потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.
Кроме основного эпизода, по данным источника, в отношении продюсера могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Они связаны с мошенничеством при заключении договора с певцом Юрием Шатуновым.
Ранее сообщалось, что следственные органы обратились в суд с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» на фоне дела о мошенничестве. Однако оно было отозвано в тот же день.