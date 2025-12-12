Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 02:58

Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела

РИАН: Разин покинул территорию России сразу после возбуждения против него дела

Андрей Разин Андрей Разин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин покинул территорию России сразу после возбуждения против него уголовного дела, сообщил РИА Новости информированный источник, знакомый с ситуацией. По имеющимся данным, музыкант в настоящее время находится в американском штате Флорида.

Он уехал сразу после возбуждения дела, — сказал собеседник агентства.

Уголовное дело было возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Следствие считает, что продюсер в течение длительного времени незаконно присваивал денежные средства, которые должны были поступать автору песен «Ласкового мая» Сергею Кузнецову в качестве лицензионных отчислений. Для этого он использовал поддельный договор с поэтом. В связи с этим потерпевшей по делу признана вдова Кузнецова.

Кроме основного эпизода, по данным источника, в отношении продюсера могут быть предъявлены дополнительные обвинения. Они связаны с мошенничеством при заключении договора с певцом Юрием Шатуновым.

Ранее сообщалось, что следственные органы обратились в суд с ходатайством о заочном аресте продюсера «Ласкового мая» на фоне дела о мошенничестве. Однако оно было отозвано в тот же день.

Андрей Разин
Ласковый май
уголовные дела
побеги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названа процедура, которая обязательна для мужчин старше 40 лет
Генерал бундесвера раскрыл вероятные планы Киева на перемирие
Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери
Фон дер Ляйен жестко ответила на новую американскую стратегию
Жителей многоэтажек могут «сдвинуть» от домов для запуска фейерверков
Депутат обратился с важной просьбой к российским певцам и телеведущим
Аэропорт Остафьево перейдет в собственность Москвы от «Газпрома»
Дрон ВСУ уничтожили на подлете к Москве
Обвиняемый в убийстве Кирка появился в суде со спокойствием и улыбкой
Разбегаются как крысы: наемники рванули с Украины из-за планов Сырского
Разина заподозрили в бегстве из России после возбуждения дела
В Белоруссии состоялся суд над виновником гибели россиян в ДТП
Метель и гололедица ожидаются в некоторых российских регионах
Стало известно об активном расторжении наемниками контрактов с ВСУ
Два российских аэропорта захлопнули небо для самолетов
Путин прилетел в Ашхабад для участия в форуме мира и доверия
В США решили судьбу резолюции об импичменте Трампу
SHOT: взрывы прогремели над двумя российскими городами
Брюссель саботирует союз РФ и США: что ждет ЕС после капитуляции Украины
Очень заразна, лекарства нет: как избежать кори. Врач назвал лучший способ
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут
Общество

Слоеное удовольствие к ужину — готовим копеечную запеканку с нежной рыбкой за 30 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.