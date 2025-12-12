Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 10:36

Удар БПЛА по жилому дому в Твери 12 декабря: что известно об атаке ВСУ

Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС
Беспилотник ВСУ нанес удар по многоэтажному жилому дому в Твери. Что известно на текущий момент, где была атака, сколько жертв и пострадавших?

Что известно об ударе по жилому дому в Твери, атака ВСУ 12 декабря

Ранним утром 12 декабря Тверь подверглась налету беспилотников ВСУ. Очевидцы в разных частях города сообщили, что слышали пять-шесть взрывов. Один из БПЛА врезался в жилой многоэтажный дом.

Врио губернатора региона Виталий Королев сообщил, что беспилотник врезался в нижние этажи жилой многоэтажки на улице Оснабрюкской. Ударной волной выбило окна по всему дому, вспыхнул пожар, двор заволокло едким дымом.

Известно, что дрон ВСУ повредил как минимум четыре квартиры, разрушен подъезд; обломки рухнули на автомобили во дворе. Очевидцы организовали тушение пожара и оказали первую помощь пострадавшим.

По предварительным данным, ВСУ атаковали город БПЛА типа «Лютый». В Сети появилось также видео атаки беспилотника у торгового центра на юге Твери, там вспыхнул пожар.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Сколько жертв, пострадавших после удара ВСУ по жилому дому в Твери

Королев рассказал, что в результате атаки ВСУ пострадали семь мирных жителей. Погибших не было.

«Шести взрослым и ребенку уже оказывается медицинская помощь в больнице. Идет эвакуация жителей дома. Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место. Дальнейшие поручения будут даны по итогам оперативного совещания на месте падения БПЛА», — объявил врио губернатора.

Вскоре власти сообщили, что в больницах Твери после атаки БПЛА остаются трое взрослых и ребенок, угрозы их жизням нет.

22 человека из поврежденного дома, в том числе пять детей, находятся в пункте временного размещения. Администрация заверила, что людей обеспечили не только едой, но и предметами первой необходимости.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 12 декабря, где были удары

Утром 12 декабря Минобороны РФ сообщило, что за прошедшую ночь дежурными средствами ПВО уничтожены 90 украинских БПЛА самолетного типа.

Две трети беспилотников (63 единицы) сбили над территорией Брянской области. Над Тверской областью были сбиты три БПЛА.

На подлете к Москве за сегодняшнее утро были уничтожены восемь БПЛА. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Аэропорты Жуковский, Домодедово и Внуково временно закрыты, указали в Росавиации.

Ночью также сообщалось об атаке беспилотников ВСУ на Ярославль. Украинские СМИ утверждают, что под удар попал нефтеперерабатывающий завод «Славнефть-ЯНОС» и публикуют кадры пожара. Губернатор региона Михаил Евраев предупреждал о беспилотной опасности, но не подтверждал сообщения о пожаре на НПЗ.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

