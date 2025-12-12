Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 03:42

Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери

SHOT: дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Твери и повредил четыре квартиры

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Telegram-канал SHOT сообщил о пяти-шести взрывах, прогремевших в разных частях Твери. Как пишет канал, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины врезался в жилой многоэтажный дом. Официальной информации о случившемся пока нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT о дыме от пожаров на западе и юге города около торгового центра. Канал уточнил, что врезавшийся в дом дрон ВСУ повредил как минимум четыре квартиры, а обломки рухнули на автомобили во дворе.

Ранее сообщалось, что силами ПВО был уничтожен дрон ВСУ, двигавшийся в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин не уточнил, в каком районе был сбит дрон противника и какого он был типа.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.

Тверь
ВСУ
дроны
пожары
