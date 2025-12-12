Очевидцы сообщили о попадании дрона ВСУ в многоэтажку в Твери SHOT: дрон ВСУ врезался в многоэтажку в Твери и повредил четыре квартиры

Telegram-канал SHOT сообщил о пяти-шести взрывах, прогремевших в разных частях Твери. Как пишет канал, беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины врезался в жилой многоэтажный дом. Официальной информации о случившемся пока нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

Местные жители рассказали SHOT о дыме от пожаров на западе и юге города около торгового центра. Канал уточнил, что врезавшийся в дом дрон ВСУ повредил как минимум четыре квартиры, а обломки рухнули на автомобили во дворе.

Ранее сообщалось, что силами ПВО был уничтожен дрон ВСУ, двигавшийся в сторону Москвы. Мэр столицы Сергей Собянин не уточнил, в каком районе был сбит дрон противника и какого он был типа.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что в небе над Сочи и Туапсе в ночь на 12 декабря раздались мощные взрывы, также наблюдались вспышки. По информации канала, это сработала система противовоздушной обороны по уничтожению беспилотников. Минобороны РФ данные сведения пока не комментировало.