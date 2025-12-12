Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
12 декабря 2025 в 09:14

Истекающие кровью после удара ВСУ жильцы дома в Твери попали на видео

Появилось видео с пострадавшими после атаки БПЛА на Тверь

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
В Сети появилось видео, как пострадавшие от удара БПЛА в Твери с сильными порезами и кровотечением в одном нижнем белье выбежали в подъезд. На опубликованных в Telegram-канале Mash кадрах можно увидеть окровавленного человека.

В материале сказано, что соседи оказали им первую помощь до приезда медиков: помогли умыться, вынесли воду и верхнюю одежду. Всего пострадали семь человек, среди них один ребенок.

Ранее сообщалось, что в пункте временного размещения находятся 22 жильца поврежденного при отражении атаки БПЛА на Тверь дома. Как передает пресс-служба регионального правительства, среди них есть пять несовершеннолетних. По данным властей, людей обеспечили не только едой, но и предметами первой необходимости. К месту атаки прибыл временно исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев.

Также стало известно, что еще один украинский беспилотный летательный аппарат попытался атаковать Москву. Как заявил мэр города Сергей Собянин, воздушная цель была сбита силами противовоздушной обороны.

