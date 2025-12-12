Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
12 декабря 2025 в 07:28

Стало известно, где находятся жильцы поврежденного при атаке БПЛА дома

В ПВР находятся 22 жильца поврежденного при атаке БПЛА на Тверь дома

Обстановка на месте взрыва в многоквартирном доме. Здание повреждено при отражении атаки БПЛА Обстановка на месте взрыва в многоквартирном доме. Здание повреждено при отражении атаки БПЛА Фото: Дмитрий Бойков/ТАСС
Читайте нас в Дзен

В пункте временного размещения находятся 22 жильца поврежденного при отражении атаки БПЛА на Тверь дома, передает пресс-служба регионального правительства. Среди них есть пять несовершеннолетних. По данным властей, людей обеспечили не только едой, но и предметами первой необходимости.

В настоящее время в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пятеро детей. Люди, по указанию главы региона, обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, — сказано в сообщении.

Утром 11 декабря появилась информация, что силы противовоздушной обороны сбили 287 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что больше всего беспилотных летательных аппаратов уничтожили в Брянской области — речь идет о 118 БПЛА.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал направленные на столицу и другие российские регионы атаки ВСУ «выпадом» диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада. При этом он заявил, что речь идет о символичном шаге.

Тверь
жильцы
атаки
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В СПЧ оценили идею вновь сделать День Конституции выходным
Ученые нашли неожиданную пользу кофе
Второй украинский БПЛА не достиг до Москвы
Путин назвал механизм, обеспечивающий баланс интересов в мире
Появилось видео со сдачей солдат ВСУ в плен
Украинский БПЛА не долетел до Москвы
Гороскоп на 12 декабря: кому нельзя нервничать и почему сегодня важен опыт?
Стало известно, с кем пообщался Путин перед началом форума в Ашхабаде
Путин прибыл в Конгресс-центр Ашхабада для участия в форуме мира
На бизнесмена подали в суд за распространение пластинок группы «Мираж»
Тот самый салат оливье с секретным ингредиентом: запомните нашу тайну
13 декабря — День памяти Андрея Первозванного: традиции и гадания
Закуска «Мешочки от Деда Мороза» — волшебство на столе всего за 20 минут!
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 12 декабря
В ВОЗ рассказали, сколько людей все еще страдают от последствий COVID-19
Россиян предупредили о потере денег из-за «школьных медсестер»
Путин возложил цветы к Монументу нейтралитета
Врач назвала симптомы, которые могут говорить о заражении гельминтами
Bloomberg высчитал стоимость «Золотого купола» Трампа
Составлен список уехавших звезд, которые не вернутся в Россию в 2026 году
Дальше
Самое популярное
Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Пару яблок и немного муки! Жарю польские яблочные «рацушки». Пушистая и вкусная выпечка к чаю

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»
Общество

Приложение «Зеленая кнопка» вошло в шорт-лист «Премии Рунета 2025»

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке
Общество

Рыбная запеканка по-царски: обалденный минтай в сырно-сметанной заливке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.