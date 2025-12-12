Обстановка на месте взрыва в многоквартирном доме. Здание повреждено при отражении атаки БПЛА

Стало известно, где находятся жильцы поврежденного при атаке БПЛА дома В ПВР находятся 22 жильца поврежденного при атаке БПЛА на Тверь дома

В пункте временного размещения находятся 22 жильца поврежденного при отражении атаки БПЛА на Тверь дома, передает пресс-служба регионального правительства. Среди них есть пять несовершеннолетних. По данным властей, людей обеспечили не только едой, но и предметами первой необходимости.

В настоящее время в пункте временного размещения в школе находятся 22 человека, в том числе пятеро детей. Люди, по указанию главы региона, обеспечены горячим питанием, предметами первой необходимости, — сказано в сообщении.

Утром 11 декабря появилась информация, что силы противовоздушной обороны сбили 287 беспилотников ВСУ. Пресс-служба Минобороны РФ уточнила, что больше всего беспилотных летательных аппаратов уничтожили в Брянской области — речь идет о 118 БПЛА.

После этого посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник назвал направленные на столицу и другие российские регионы атаки ВСУ «выпадом» диктатуры украинского президента Владимира Зеленского для Запада. При этом он заявил, что речь идет о символичном шаге.