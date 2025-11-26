День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
В Чебоксарах жители поврежденных из-за ВСУ домов возвращаются в квартиры

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Более 70 человек возвращаются в свои квартиры после атаки ВСУ на Чебоксары, заявил вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов в своем Telegram-канале. По его словам, помещения тщательно проверили специальные службы. Он добавил, что жителям города оказали необходимую медпомощь и предоставили горячее питание.

В настоящее время более 70 жильцов уже возвращаются в свои квартиры после тщательной проверки помещений общего пользования специализированными службами, — написал Степанов.

Ранее глава Чувашской Республики Олег Николаев заявил, что Вооруженные силы Украины ударили беспилотными летательными аппаратами по Чебоксарам. Он пояснил, что в результате травмы получили как минимум два человека. Кроме того, повреждены два жилых дома.

До этого в Чебоксарах ввели временные ограничения для всех транспортных средств. Как уточнил врио главы города Станислав Трофимов, такие меры были приняты на фоне атаки беспилотных летательных аппаратов. Горожан призвали отнестись к введенным ограничениям с пониманием.

Россия
Чебоксары
атаки
БПЛА
жильцы
