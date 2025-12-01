День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 08:59

Трамп пообещал разобраться с приказом «убивать всех»

Трамп проверит сообщения о приказе Хегсета добивать выживших в Карибском море

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Daniel Torok/White House/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проверит сообщения СМИ, согласно которым глава Пентагона Пит Хегсет якобы отдал приказ добить выживших после удара американской армии по катеру в Карибском море. Видео с пресс-конференции главы государства опубликовал YouTube-канал Белого дома. По его словам, Хегсет уверяет, что не отдавал такого приказа.

Мы посмотрим, мы разберемся. <…> Пит сказал, что этого не было. <…> Пит сказал, что не отдавал приказа убить этих двух мужчин, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что сенат и палата представителей США намерены расследовать удар американской армии по судну в Карибском море. По информации американских СМИ, конгрессмены захотели усилить контроль за Пентагоном после сообщений о том, что его глава Пит Хегсет якобы велел убить всех членов экипажа, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

До этого стало известно, что один из четырех танкеров, доставляющих топливо в Венесуэлу, Seahorse, трижды не смог попасть в республику из-за американского эсминца USS Stockdale. Отмечается, что судно под флагом Камеруна вело себя необычно: оно два раза пыталось подойти ближе к венесуэльской территории, но оба раза отходило обратно, после чего осталось в Карибском море на малом ходу.

США
президент США
Дональд Трамп
приказы
Пентагон
Пит Хегсет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Актриса Поргина отреагировала на слухи об экстренной госпитализации
На популярного рэпера-иноагента завели уголовное дело
Трамп подтвердил переговоры с Мадуро
Рассекречен закрытый чат украинской элиты для «уничтожения» Ермака
В России нашли способ, как сделать рыбу дешевле
При атаке БПЛА в Каспийске пострадала 12-летняя девочка
Пушилин раскрыл, что происходит на Добропольском выступе
Разрыв между зарплатами бедных и богатых в России сократился
Раскрыта причина массовых жалоб россиян на сроки ремонта авто по ОСАГО
Стало известно о состоянии девочки, раненной при атаке ВСУ на Севастополь
Фаза Луны сегодня, 1 декабря: кому пора стричься, с кем вести переговоры?
Стала известна судьба остатков ВСУ в лесах Волчанска
В Европе предостерегли США от «исторической ошибки огромных масштабов»
Подростков-насильников хотят приравнять к взрослым в суде
Гороскоп 1 декабря: кого ждут новые возможности, кто может потерять любовь?
Готовим легендарный салат цезарь без курицы и креветок, но с секретом
В НАТО допустили возможность «упреждающих действий» против России
В первый день зимы произошла одна из мощнейших вспышек на Солнце
В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям
Губернатор вышел на связь после мощного взрыва в Дагестане
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна
Общество

Россиянам напомнили о штрафах за украшенные гирляндами окна

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.