Трамп пообещал разобраться с приказом «убивать всех»

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация проверит сообщения СМИ, согласно которым глава Пентагона Пит Хегсет якобы отдал приказ добить выживших после удара американской армии по катеру в Карибском море. Видео с пресс-конференции главы государства опубликовал YouTube-канал Белого дома. По его словам, Хегсет уверяет, что не отдавал такого приказа.

Мы посмотрим, мы разберемся. <…> Пит сказал, что этого не было. <…> Пит сказал, что не отдавал приказа убить этих двух мужчин, — отметил Трамп.

Ранее сообщалось, что сенат и палата представителей США намерены расследовать удар американской армии по судну в Карибском море. По информации американских СМИ, конгрессмены захотели усилить контроль за Пентагоном после сообщений о том, что его глава Пит Хегсет якобы велел убить всех членов экипажа, подозреваемых в контрабанде наркотиков.

До этого стало известно, что один из четырех танкеров, доставляющих топливо в Венесуэлу, Seahorse, трижды не смог попасть в республику из-за американского эсминца USS Stockdale. Отмечается, что судно под флагом Камеруна вело себя необычно: оно два раза пыталось подойти ближе к венесуэльской территории, но оба раза отходило обратно, после чего осталось в Карибском море на малом ходу.