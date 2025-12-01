В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям

В США рассказали о консультациях с Украиной по территориям Axios: консультации Украины и США по территориальным вопросам прошли тяжело

Консультации представителей США и Украины в штате Флорида оказались непростыми и были в основном посвящены обсуждению территориальных вопросов, сообщает Axios со ссылкой на источники. Во время консультаций, как пишет издание, «внимание было сосредоточено на том, где будет фактическая граница с Россией, в соответствии с мирными договоренностями».

США хотят, чтобы украинская сторона «уступила территорию» в рамках предстоящих договоренностей, отметили в издании. Со стороны США во встрече участвовали госсекретарь Марко Рубио, спецпосланник президента Стивен Уиткофф и советник Белого дома Джаред Кушнер.

Украину представляли, в числе прочих, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров и первый заместитель главы МИД Сергей Кислица. По итогам консультаций Трамп заявил, что видит «хорошие шансы» на достижение договорённостей по урегулированию конфликта.

Ранее сообщалось, что переговоры между американской и украинской делегациями, проходившие во Флориде, не привели к достижению соглашения по вопросу предоставления гарантий безопасности для Киева. В ходе консультаций также обсуждалась возможность изменения границ между Россией и Украиной, включая возможный территориальный «обмен».