Достаю картофель и фарш — зразы не нужны! Пеку картофельные котлеты с сыром. Нежнее и сочнее мясных

Если вы устали от традиционных зраз, которые часто получаются суховатыми и требуют много времени на приготовление, эти картофельные котлеты с сыром станут для вас приятным открытием! Они сочетают в себе нежнейшее картофельное пюре, сочный мясной фарш и расплавленный сыр, создавая гармоничный вкус, который превосходит обычные зразы. В отличие от зраз, где мясная начинка может быть плотной, здесь фарш остается сочным, а картофельная оболочка — воздушной. Эти котлеты идеально подходят для семейного ужина — дети от них в восторге, а взрослые ценят их нежный вкус и сытность.

Для приготовления вам понадобится: 1 кг картофеля, 300 г мясного фарша, 150 г твердого сыра, 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло для жарки. Картофель отварите до готовности, разомните в пюре без добавления молока и масла. Добавьте 1 яйцо, муку, посолите и перемешайте. Для начинки обжарьте фарш с мелко нарезанным луком до готовности, посолите и поперчите. Сыр натрите на терке. На ладонь выложите порцию картофельного теста, сделайте углубление, в которое положите фарш и сыр. Аккуратно защипните края, формируя котлету. Обваляйте в оставшемся взбитом яйце и обжарьте на среднем огне с двух сторон до золотистой корочки. Подавайте со сметаной или овощным салатом.

